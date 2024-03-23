Кучера, Светлаков, «Пикник»: кто был среди очевидцев теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В зрительном зале присутствовали артисты Сергей Светлаков и Оскар Кучера, им удалось выжить. Что известно об участниках группы «Пикник», кто из звезд пострадал, кто из знаменитостей прокомментировал трагедию?

Что известно о теракте в «Крокусе»

Группа вооруженных людей численностью от 3 до 20 человек ворвалась вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» и устроила стрельбу. По данным ФСБ и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, погибли 40 человек, 100 пострадали. Во время теракта в здании прозвучали взрывы, вызвавшие пожар. Комплекс объяло огнем, начала обрушиваться кровля. В здание вошли спасатели и пожарные.

По данным СМИ, злоумышленникам удалось скрыться, один из них задержан. Полиция и спецслужбы разыскивают белый автомобиль марки «Рено» с номерами Тверского региона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто из звезд был в «Крокусе»

Российский телеведущий Оскар Кучера в своем Telegram-канале сообщил, что забрал супругу из «Крокус Сити Холла» за 15 минут до начала стрельбы. По его словам, женщина пыталась поймать машину на дороге, но никто не остановился. Кучера подчеркнул, что ему было страшно за жену.

«Я только что забрал жену из „Крокуса“. Я сам уехал оттуда за 15 минут до начала стрельбы. Сидел в паркинге. Жена говорит, она пыталась остановить какую-нибудь машину, чтобы ее подвезли, но ни одна не остановилась. Поймал себя на мысли, что мне было страшно только за жену. Я реально готов взять оружие и мочить этих выродков. И любых выродков, кто придет к нам», — написал телеведущий.

Среди зрителей концерта «Пикника» также был актер Сергей Светлаков. Ему удалось эвакуироваться.

«Мы живы. Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал, это был ужас», — говорится в Telegram-канале артиста.

РИА Новости сообщало, что участники группы «Пикник» успешно эвакуировались из концертного зала. Однако после стало известно, что с одним из членов коллектива не могут выйти на связь. Об этом сообщил концертный директор группы Юрий Чернышевский.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Светлаков

Что сказал Киркоров о теракте в «Крокусе»

Филиппа Киркорова не было среди зрителей концерта в «Крокусе», однако он прокомментировал факт теракта.

«Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова... Для нас, для артистов, „Крокус Сити Холл“, концертный зал им. Муслима Магомаева — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться. Эмин, Араз, я буду всегда рядом. Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь. Храни вас Боже!» — написал артист.

Бывшая супруга Киркорова Алла Пугачева не комментировала случившееся. В ее Тelegram-канале, однако, есть публикации от 22 марта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако супруг Пугачевой Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) в своих соцсетях назвал теракт в «Крокусе» ужасающей трагедией и выразил соболезнования семьям погибших.

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