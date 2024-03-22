Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно к этому часу, реакция Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Какие подробности известны, сколько жертв и пострадавших, кто может быть причастен к ЧП?

Что случилось в «Крокус Сити Холле»

Вечером 22 марта от 3 до 20 неизвестных в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В здании концертного холла также произошел взрыв, образовался пожар. Кровля здания частично обрушилась. «Интерфакс» сообщает, что пожарные остановили распространение огня в комплексе.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала произошедшее в «Крокусе» кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

Как в Кремле прокомментировали теракт в «Крокус Сити Холле»

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин постоянно получает информацию о происходящем в «Крокус Сити Холле». Профильные ведомства направляют главе страны актуальные данные о ЧП. Путин дал все необходимые указания в связи с произошедшим, отметил Песков.

На место происшествия прибыл глава МВД Владимир Колокольцев.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев (в центре) у концертного зала «Крокус Сити Холл»

Что сейчас происходит у «Крокус Сити Холла»

Экстренные службы проводят эвакуацию людей из здания. Спасатели зашли в полыхающий комплекс. Под завалами может находиться большое количество людей.

Росгвардия и ФСБ начали штурм концертного зала, сообщает RT. Сообщается, что несколько нападавших забаррикадировались в горящем здании.

По предварительной информации, автомобиль, на котором приехали террористы, все еще находится на парковке около торгового центра. Отмечается, что машина может быть заминирована.

Крыша концертного зала, как сообщает РИА Новости, начала рушиться. Пожар охватил фасад здания. Telegram-каналы сообщают о новых взрывах.

Силовики оттесняют людей с территории возле «Крокус Сити Холла», где произошел теракт, в сторону МКАД, ОМОН выстроился цепью.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ведется поиск преступников, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл», сообщила Росгвардия.

Сколько было нападавших в «Крокус Сити Холле»

Сообщалось, что по стоящим около здания людям открыли огонь по крайней мере три человека в камуфляже. Позже появились сведения, что их могло быть до 20.

Telegram-канал Mash сообщает, что один из подозреваемых в совершении теракта задержан в Красногорске. По предварительным данным, четверым преступникам удалось скрыться с места преступления, сообщает Baza. Эти данные не подтверждены.

Силовики задержали пятерых сотрудников «Крокуса», их доставили в отдел для выяснения обстоятельств, сообщает SHOT.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев не причастен к теракту в Москве.

Сколько человек пострадало в «Крокус Сити Холле»

ФСБ России сообщила, что в результате теракта пострадали более 100 человек. Как сообщил помощник главы Минздрава Андрей Кузнецов, первые пострадавшие уже поступили в медицинские учреждения. Им оказывается экстренная помощь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 21 человек госпитализирован после теракта. По его информации, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Санавиация задействована для эвакуации раненых. В ФМБА сообщили, что все пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» обеспечены необходимыми компонентами крови.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

ФСБ России сообщила о 40 жертвах теракта. На опубликованных кадрах видно, что злоумышленники застрелили как минимум четырех человек, которые остались лежать у входа.

Губернатор Воробьев подтвердил данные ФСБ о количестве погибших и пострадавших.

Почему эвакуируют ТЦ «Галерея» в Петербурге

Очевидцы сообщили, что экстренные службы проводят эвакуацию посетителей и сотрудников одного из самых крупных и популярных торговых центров в Санкт-Петербурге «Галерея». Причины неизвестны.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе введен режим повышенной готовности в связи с событиями в Подмосковье.

СМИ сообщают, что неизвестный чёрный ящик обнаружен в петербургском ТЦ «Галерея». Территория оцеплена экстренными службами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Читайте также:

Теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта: онлайн-трансляция

«Мы не поощряем»: что известно о причастности США к теракту в «Крокусе»

«Думали, не те спецэффекты сработали»: очевидцы о теракте в «Крокусе»