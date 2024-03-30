«Жуткая картина». Что спасатели увидели в «Крокусе» сразу после теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из спасателей МЧС рассказал Telegram-каналу Mash, как он выводил людей из «Крокус Сити Холла» сразу же после начала теракта. Что об этом известно?

Что увидел спасатель внутри «Крокуса»

По словам сотрудника экстренных служб, передвигаться пожарным было очень сложно по зданию «Крокуса», потому что на аварийных лестницах было очень много жертв.

«Передвигаться пожарным было очень трудно: на аварийных лестницах находилось много жертв. Начали выводить тех, кому удалось выжить и не задохнуться от ядовитого дыма. Люди прятались в туалетах, в вентиляционных шахтах и подсобках — это усложняло поисковые работы. После локализации очага возгорания только на пролетах насчитали более 40 погибших», — сообщает Mash.

Также спасатель отметил, что самый страшный момент был тогда, когда он добрался до женского туалета на первом этаже.

«Самую жуткую картину увидели, когда добрались до женского туалета на первом этаже. Там обнаружили 28 жертв. Многие задохнулись дымом, пока прятались от террористов», — рассказал он.

Как спецназовец спас более ста человек из «Крокуса»

Первый канал опубликовал видео с интервью бывшего спецназовца Ильи Красникова, который смог спасти из «Крокуса» более сотни человек.

По словам мужчины, он смог выбраться одним из первых из здания «Крокуса». После этого включил камеру на мобильном телефоне и положил его в нагрудный карман, чтобы снимать все происходящее.

Красников пояснил, что неоднократно возвращался в «Крокус», чтобы помочь эвакуироваться другим людям.

«Бегали от человека к человеку. Кого-то тащили волоком, кого-то тащили на руках», — пояснил герой ролика.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как спасатели вытаскивали людей из «Крокуса»

Командир отделения пожарно-спасательной части № 65 СЗАО МЧС России по Москве Станислав Шонькин в беседе с изданием MSK1.RU рассказал, что спасатели заходили в «Крокус Сити Холл», не зная, остались ли в здании террористы.

«Одними из первых мы прибыли. Сразу взяли средства для спасения, тушения и носилки. Зашли внутрь здания. Именно туда, где в первые минуты террористы расстреливали безобидных живых людей. Информации ни у кого не было, были они (террористы. — NEWS.ru) там или нет. Но у меня и у всех спецслужб первостепенная была задача — спасти пострадавших. Чем больше спасем, тем лучше. Когда мы зашли в „Крокус“, было уже много погибших. От зала уже ничего не осталось. Были очаги горения и жженые балки», — вспоминает он.

Также он рассказал, что несколько людей смогли спастись от террористов, забравшись в вентиляционный короб.

«Те, кто там находился, своими силами проломили гипсокартон. И просили о помощи. Они из интернет-кабелей сплели канат до земли. Один мужчина спустился, а шесть женщин и ребенок побоялись», — отметил пожарный.

По его словам, спасатели смогли установить лестницу и вызволить всех, кто находился в этом коробе, а затем передали их сотрудникам скорой помощи.

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