Появилось видео спасения ста человек из горящего помещения в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео спасения сотни человек из запертого помещения в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Кадры опубликовал Первый канал. На них бывший спецназовец Илья Красников несколько раз возвращается в горящее здание, чтобы помочь эвакуироваться другим людям.

Бегали от человека к человеку. Кого-то тащили волоком, кого-то тащили на руках, — рассказал герой ролика.

Экс-спецназовец смог выйти из здания одним из первых. Установив смартфон с камерой в нагрудный карман, он начал снимать видео с места событий и параллельно выводить людей из горящего зала.

В субботу, 30 марта, у концертного зала «Крокус Сити Холл» проходит панихида по жертвам теракта, который, по последним данным МЧС, унес жизни 144 человек. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома перед началом богослужения прочитал слова соболезнования от патриарха Кирилла.

По данным МЧС России, число пострадавших в результате террористического акта возросло до 551 человека.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей поездки в Москву возложил цветы к мемориалу жертвам теракта. Он назвал действия террористов «злом в чистом виде», добавив, что все причастные к трагедии должны быть наказаны.