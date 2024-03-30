Глава Якутии почтил память жертв теракта в «Крокусе» Глава Якутии Николаев возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: vk.com/aisennikolaev14

Глава Якутии Айсен Николаев

Глава Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей поездки в Москву возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает «Улус Медиа». Он назвал действия террористов «злом в чистом виде», добавив, что все причастные к трагедии должны быть наказаны самым суровым образом.

Выражаю соболезнования родным и близким жертв этого чудовищного теракта от всего многонационального народа нашей республики. Уверен, что в сегодняшней ситуации мы все должны быть едины. Мы должны бороться с этим злом, которое не имеет ни национальности, ни имен. Это зло в чистом виде. И кто бы это ни сделал, все до самого последнего исполнителя и заказчика должны быть найдены и наказаны самым суровым образом, — заявил Айсен Николаев.

По данным центра медицины катастроф, число пострадавших в результате террористического акта к 29 марта возросло до 382 человек. По информации МЧС, количество погибших после теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 143 человек.

Как уточнили в Следственном комитете России, после теракта в «Крокус Сити Холле» поступило 143 заявления о без вести пропавших посетителях. На данный момент опознано 84 тела. Следователи назначили молекулярно-генетические экспертизы для установления личности остальных погибших.