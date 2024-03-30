Опубликованы кадры с панихиды по жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

У концертного зала «Крокус Сити Холл» проходит панихида по жертвам теракта, который, по последним данным МЧС, унес жизни 143 человек, передает корреспондент NEWS.ru. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома перед началом богослужения прочитал слова соболезнования от патриарха Кирилла.

Скорбим по невинно убиенным, — сказал архиепископ.

По данным центра медицины катастроф, число пострадавших в результате террористического акта к 29 марта возросло до 382 человек. В Следственном комитете России уточнили, что после теракта в «Крокусе» поступило 143 заявления о без вести пропавших посетителях. На данный момент опознано 84 тела. Следователи назначили молекулярно-генетические экспертизы для установления личности остальных погибших.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей поездки в Москву возложил цветы к мемориалу жертвам теракта. Он назвал действия террористов «злом в чистом виде», добавив, что все причастные к трагедии должны быть наказаны самым суровым образом.

Неравнодушные люди также продолжают нести цветы к мемориалу спустя девять дней после трагедии. Одна из записок с соболезнованиями подписана гражданами Украины.