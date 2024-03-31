Какой сейчас курс доллара в России: что будет с рублем в апреле, прогнозы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Официальный курс доллара, который установил Центробанк РФ на 31 марта, составляет 92,3 рубля, официальный курс евро — 99,5 рубля. Что будет с российской валютой в апреле?

Укрепится ли рубль в апреле

Экономист Наталья Проданова предполагает, что курс рубля в начале следующего месяца будет стабильным благодаря высокой ключевой ставке ЦБ РФ.

«Доллар будет в пределах 92–93,5 рубля, евро — в коридоре 100–102 рублей, юань — в диапазоне 12,8–13,5 рубля. В поддержку российского рубля играют как достаточно высокая ключевая ставка ЦБ, которая на прошлом заседании совета директоров банка осталась неизменной, так и приближение налогового периода», — пояснила она.

При этом Проданова отметила, что санкционное давление на РФ может ослабить национальную валюту в будущем.

«Вместе с тем предпосылки для девальвации рубля все еще достаточно велики. Санкционное давление и сложная геополитическая обстановка в стране не исключают такого исхода в ближайшие месяцы. Для консервативных инвесторов лучшим способом сохранения и преумножения капитала остаются вклады — как наиболее простые и понятные финансовые инструменты», — подчеркнула экономист.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков также считает, что доллар в апреле будет находиться в районе 92 рублей.

«По итогам первого квартала отечественная валюта находится на уровне 92,7 рубля за доллар, в связи с чем мы сдвигаем наш прогнозный диапазон в сторону увеличения: 92 плюс-минус 2 рубля за доллар», — сказал он в комментарии РИАМО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Что поможет рублю укрепить позиции в апреле

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс рубля в апреле будут поддерживать высокие нефтяные цены, указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров и сезонно пониженный спрос на валюту.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко напомнил, что на данный момент нет информации, будет ли продлено действие указа о продаже валютной выручки.

«Ключевую роль для российской валюты в ближайшие месяцы будет играть возможность продления действия указа после его истечения в апреле. Вероятно, какая-то информация появится уже в течение месяца и рынки начнут ее активно отыгрывать. В случае решения о продлении действия указа рубль может возобновить попытки продвижения в сторону 90 рублей за доллар», — рассказал специалист в беседе с РБК.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман предполагает, что стабильность российской валюте могут придать три фактора: высокая ключевая ставка ЦБ РФ, налоговый период и решение о пролонгации продажи экспортной выручки.

«В апреле ждем стабильное удержание рубля на позициях 90–94 рублей, что соответствует текущему курсу (92,4 рубля за доллар). За продление (продажи экспортной выручки) выступает Минфин, а против — Банк России. Продление станет предпосылкой для укрепления рубля», — заявил эксперт Life.ru.

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