Экономист спрогнозировала курс рубля в апреле Экономист Проданова: курс рубля в начале апреля останется стабильным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс рубля в начале апреля останется стабильным, считает экономист Наталья Проданова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт уточнила, что доллар будет находиться в пределах 92–93 рублей, а евро — между 100 и 102 рублями. По ее словам, российская валюта поддерживается благодаря высокой ключевой ставке и приближению налогового периода.

Доллар будет в пределах 92–93,5 рубля, евро — в коридоре 100–102 рублей, юань — в диапазоне 12,8–13,5 рубля. В поддержку российского рубля играют как достаточно высокая ключевая ставка ЦБ, которая на прошлом заседании совета директоров банка осталась неизменной, так и приближение налогового периода, — пояснила экономист.

Существует вероятность сохранения требований для экспортеров по обязательной продаже валютной выручки. В противном случае существует риск ослабления национальной валюты. Проданова подчеркнула, что предпосылки для девальвации рубля все еще существуют. Среди них она выделила сложную геополитическую ситуацию и санкционное давление.

Экономист Никита Масленников ранее назвал рубль лучшей валютой для накоплений. По его словам, у национальной валюты ставки по депозитам наиболее привлекательные. Доллар и евро дадут минимальную прибыль, уточнил эксперт.