Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 31 марта, видео, фото

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале показала первые дни панды Катюши в большом вольере. Какие последние новости известны о малышке сегодня?

Как Катюша осваивалась в большом вольере

По словам Акуловой, в первые дни в большом вольере мама Диндин не отходила от Катюши и переживала за нее. На видеозаписи запечатлено, как Катюша передвигается по деревянной лестнице и чуть с нее не упала, но грациозно смогла зацепиться своими когтями и удержаться на конструкции.

«Нашла видео первых дней Катюши в вольере. Момент, когда Катюша осваивала высокую конструкцию в вольере. Мама Диндин находилась рядом, переживала за нее и даже пыталась занять эту нишу, чтобы дочка не ложилась туда. Но мы знаем, какая Катюша настойчивая», — подписала кадры директор столичного зоосада.

Подписчики Акуловой оставили более трехсот комментариев в Telegram-канале и отметили, что Катюша очень быстро освоилась в большом вольере, несмотря на такой еще маленький возраст.

«Настойчивая — не то слово! Целеустремленная и упрямая девочка. Сначала не хотела выходить в большой вольер, и ничем не заманить было! Решила освоить новые вершины, никакая мать — не преграда. Очень быстро растет Катюша, конечно»;

«По последним видео мне кажется, что у Катюши в роду были обезьянки. Так ловко цепляется и карабкается. Жуи точно ее отец?»;

«Катюша — панда с настоящим русским характером: бесстрашная и настойчивая. Жалко только, что ее заберут у нас через несколько лет. Так бы хотелось за ней постоянно следить, как она растет, развивается»;

«Красавицы девочки! Диндин отличная мамочка! Такое обучение ребеночку дает. Ну а наша Катюша непослушный розовый комочек», — писали подписчики гендиректора Московского зоопарка.

Почему Катюшу становится тяжелее осматривать

Акулова в своем Telegram-канале рассказала, что с каждым разом киперам становится все тяжелее проводить осмотр Катюши, потому что приходится искать для нее новые игрушки, а на старые она отказывается обращать внимание.

«Девочка на шаре. Катюшу все сложнее осматривать, и, чтобы хоть как-то это сделать, приходится ей давать всегда новые игрушки, старые она запоминает», — написала она.

На продемонстрированных кадрах маленькая панда увлечена белым мячиком, она старательно обнюхивает «обновку» и проверяет ее на прочность, пытаясь взобраться на шар. Комментаторы обратили внимание, что Катюша прекрасно управляется с новой игрушкой и может в будущем «возглавить российскую сборную по художественной гимнастике».

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