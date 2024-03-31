Российские бомбы «выманивают» украинскую ПВО: новости СВО на утро 31 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты ВС РФ сбрасывают планирующие бомбы на безопасном расстоянии, поэтому ВСУ вынуждены размещать средства ПВО близко к фронту, пишет Business Insider. Эксперты отметили, что из-за этого они становятся более уязвимыми.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта к вечеру 30 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Донецка

Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, также был поврежден гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе, а также жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.

Российским войскам предрекли продвижение

Российским военным для выхода на оперативный простор под Авдеевкой осталось занять два населенных пункта, заявил на своей странице в Twitter (X) военный аналитик Bild Юлиан Репке. По его словам, речь идет о селах Бердычи и Семеновка.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ближе всего к этой части линии соприкосновения находится украинское село Уманское в трех километрах в западном направлении, подчеркнул Репке. Кроме этого, в пяти километрах расположено Новопокровское.

«Герани» ВС РФ погасили свет в Одессе

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что после ударов российских дронов-камикадзе «Герань» по Одессе в большинстве районов областного центра пропал свет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Минобороны рассказало о подвиге медика под обстрелом ВСУ

Сержант Валентина Братишко в составе медицинского подразделения на линии соприкосновения оказывала помощь раненым в бою солдатам под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, ей удалось организовать укрытие для бойцов и выполнять поставленные задачи.

Братишко также сопроводила военных, которым было невозможно оказать помощь на месте. Сержант помогала при эвакуации санитарными вертолетами и автомобильным транспортом, констатировали в Минобороны.

В США признали эффективность российской армии

Российская армия продемонстрировала свою эффективность, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО), рассказал руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войн Джордж Баррос. По его мнению, ситуацию на фронте для Киева на данный момент можно охарактеризовать как «ужасную».

Фото: МО РФ

Сокращение поддержки со стороны Запада лишь усугубляет положение дел для Украины, отметил Баррос. Например, американская помощь в итоге оказалась «блефом», так как республиканцы не станут поддерживать новые поставки Киеву, подчеркнул он. Все эти факторы привели к нехватке у ВСУ средств ПВО и «деградации» военно-воздушных сил, констатировал эксперт.

Украинскую пехоту накрыли артиллерийским огнем на Северском направлении

Российские артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ ударили по украинским пехотинцам на Северском направлении, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, огонь велся из 152-миллиметровых гаубиц Д-20.

«Джокеры» ВС РФ теперь могут «подменять» ПВО

Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО, сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного изделия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, устройства теперь могут поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, а в будущем даже могут заменить дорогостоящие противоракеты.

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