Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Донецка Пушилин: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Донецка

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, также был поврежден гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе, а также жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.

В результате обстрела Петровского района Донецка ранен мужчина 1980 года рождения. <...> Зафиксированы 23 обстрела, выпущено 69 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, — отметил глава региона.

Ранее он рассказал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно охотятся за мирными жителями ДНР и используют для прицельных ударов по ним беспилотники. Он подчеркнул, что украинские бойцы боеприпасы не экономят.

До этого глава ДНР заявил, что после взятия Авдеевки под контроль российской армии ВСУ потеряли возможность обстреливать Донецк с помощью простой артиллерии. Атаки происходили часто, достаточно хаотично и разрушали гражданскую инфраструктуру, при этом мирные жители погибали и получали ранения. Однако у ВСУ по-прежнему есть высокоточное дальнобойное вооружение, например HIMARS, и теперь Киев использует его, добавил он.

В среду, 13 марта, советник главы ДНР Игорь Кимаковский оповестил, что российские военные взяли в плен раненых украинских солдат, брошенных сослуживцами в Невельском. Он уточнил, что по всему Невельскому все еще разбросано большое количество трупов украинских военных, которых не забрали оттуда.