В ДНР заявили о пленении раненых солдат ВСУ в Невельском Кимаковский: брошенных в Невельском раненых солдат ВСУ взяли в плен

Фото: МО Украины

Российские военные взяли в плен раненых украинских солдат, брошенных сослуживцами в Невельском, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. О взятии этого населенного пункта под контроль Минобороны РФ сообщало 12 марта.

Среди военнослужащих вооруженных формирований Украины есть пленные — в основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать, — сообщил советник главы ДНР.

Кимаковский отметил, что по всему Невельскому все еще разбросано большое количество трупов украинских военных, которых не забрали оттуда.

Ранее советник Пушилина заявил, что ВСУ заблаговременно оттянули тяжелую технику из-под Красногоровки и Невельского. По его словам, это произошло после поражения четвертого украинского танка Abrams в зоне СВО. Он уточнил, что ВСУ отвели технику в сторону Красноармейска.

12 марта Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Авдеевку. Они передали местным жителям гуманитарную помощь. Как рассказал Пушилин, они также осмотрели Авдеевский коксохимический завод. По его словам, ущерб еще оценят специалисты, но в целом он не получил таких критических разрушений, как «Азовсталь».