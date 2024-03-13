В ДНР заявили об отведении тяжелой техники ВСУ от Невельского Кимаковский: ВСУ оттянули тяжелую военную технику от Красногоровки и Невельского

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины заблаговременно оттянули свою тяжелую технику, полученную от Запада, из-под Красногоровки и Невельского, взятого под контроль российскими войсками, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, это произошло после подбития четвертого американского танка Abrams в зоне боевых действий.

В районе Невельского большого количества вражеской техники иностранного образца не было подбито. Это связано с тем, что украинские формирования после подбития четвертого танка Abrams заблаговременно из-под Красногоровки, Невельского оттянули технику в сторону Красноармейска (Покровск), — заявил Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что речь идет о военной технике 47-й бригады украинских вооруженных сил. Кимаковский предположил, что сейчас вся основная западная техника ВСУ может находиться в Красноармейске.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженным силам РФ удалось установить контроль над населенным пунктом Невельское в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, там были заняты более выгодные рубежи и позиции. Также военные нанесли поражения двум бригадам ВСУ в районах Новомихайловки и Белогоровки.