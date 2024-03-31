Российским войскам предрекли продвижение под Авдеевкой Аналитик Репке: ВС РФ практически вышли на оперативный простор под Авдеевкой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российским военным для выхода на оперативный простор под Авдеевкой осталось занять два населенных пункта, заявил на своей странице в Twitter (X) военный аналитик Bild Юлиан Репке. По его словам, речь идет о селах Бердычи и Семеновка.

Если Семеновка падет, то россиянам не станет проще, чем раньше. Но у них долгое время не будет населенных пунктов на пути, прежде чем вновь возникнет украинское сопротивление в каких-либо домах, логистических пунктах и так далее, — отметил аналитик.

Ближе всего к этой части линии соприкосновения находится украинское село Уманское в трех километрах в западном направлении, подчеркнул Репке. Кроме этого, в пяти километрах расположено Новопокровское.

Ранее немецкий военный аналитик предположил, что вероятность возврата Украиной потерянных в ходе спецоперации территорий в ближайшие годы «стремится к нулю». По его мнению, у Киева сегодня есть два варианта развития ситуации. При первом раскладе избежать дальнейших территориальных потерь украинские власти смогут, если конфликт будет остановлен по всей линии фронта, подчеркнул Репке. В ином случае наступление России приведет к еще большей утрате земель, констатировал аналитик Bild.