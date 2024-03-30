В Германии свели «к нулю» шансы Украины на возврат территорий Аналитик Репке: шансы Киева на возврат территорий стремятся «к нулю»

Фото: МО Украины

Вероятность возврата Украиной потерянных в ходе спецоперации территорий в ближайшие годы «стремится к нулю», написал на своей странице в Twitter (X) военный аналитик Bild Юлиан Репке. По его мнению, у Киева сегодня есть два варианта развития ситуации.

При первом раскладе избежать дальнейших территориальных потерь украинские власти смогут, если конфликт будет остановлен по всей линии фронта, подчеркнул Репке. В ином случае наступление России приведет к еще большей утрате земель, констатировал военный аналитик.

Киев сможет попытаться предотвратить эти сценарии, если количество поставок западного вооружения возрастет, добавил он. Кроме того, Украине придется мобилизовать не менее 300 тысяч солдат в следующие 12 месяцев, заявил Репке. При этом аналитик признал, что такой вариант похож на «выдачу желаемого за действительное».

Ранее журналист Ричард Энгл также предрек Украине потерю территорий. По его словам, усугубило ситуацию то, что солдаты ВСУ массово жалуются на критическую нехватку снарядов, из-за чего начали отказываться от атак. Журналист также задался вопросом, допустит ли Киев значительную потерю своих земель после отступления из Авдеевки.