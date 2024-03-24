Лавров объяснил, почему Россия больше не верит Западу Лавров: Россия больше не будет доверять никому из западных коллег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия верила обещаниям Запада до последнего, откладывая решения, но теперь власти не будут повторять этих ошибок, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для фильма «Белград» телеканала «Россия 1». По его словам, любые заявления Запада, даже те, что фиксировались на бумаге, оказывались если не прямой ложью, то лицемерием.

Опыт нашего общения с западными коллегами свидетельствует, что у нас есть такая тенденция — верить до последнего (семь раз отмерь, будет Емеля ждать его неделю) и постоянно откладывать окончательные решения. Впоследствии оказалось, что все обещания, которые в том числе фиксировались на бумаге и в резолюциях Совета Безопасности ООН, были лицемерием, а то и прямой ложью, — заявил Лавров.

Министр добавил, что президент России Владимир Путин не сразу пришел к тому, чтобы перестать верить обещаниям. Он долго надеялся и подписывал различные договоренности, однако Запад нарушал их абсолютно вероломным образом.

Речь в том числе идет о бомбардировке Югославии в 1999 году. Лавров напомнил, что НАТО уничтожило там абсолютно все объекты, а после приняло резолюцию 1244, которая опять же была саботирована.

Ранее Путин назвал бомбардировку Югославии огромной трагедией. Российский лидер подчеркнул, что подобное решение было недопустимым и ответственность за него несут страны Запада.