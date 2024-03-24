«Трагедия огромная»: Путин высказался о событиях в Югославии в 1999 году Путин назвал трагедией атаку НАТО на Югославию в 1999 году

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году являются настоящей трагедией, заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова на телеканале «Россия 1». Российский лидер подчеркнул, что подобное решение было недопустимым и ответственность за него несут страны Запада.

Трагедия огромная! То, что сделал Запад, это вообще недопустимо. Я уже много раз об этом говорил, — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что Североатлантический альянс фактически развернул боевые действия в центре Европы, причем без всякой резолюции Совета Безопасности ООН. Удары наносились на протяжении 78 дней, жертвами военной операции стали сотни мирных людей. Подобные действия стали грубым нарушением норм международного права, заметил президент.

Ранее экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин заявил, что руководство НАТО всегда обманывало мир, в том числе и в случае с бомбардировкой Югославии. По его словам, Альянс хотел уничтожить Сербию, а в итоге уничтожил международное право.