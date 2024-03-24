«Обманывала мир»: в Сербии вспомнили о вранье НАТО Экс-глава спецслужб Сербии Вулин: НАТО всегда обманывала мир

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Руководство НАТО всегда обманывало мир, выбирая оправдания для своих действий, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин. По его словам, Альянс обещал, что не будет расширяться на Восток. Кроме того, НАТО обманывала насчет соблюдения Минских соглашений по Украине.

НАТО обманывала мир, как ранее обманывала СССР, что не будет расширяться на Восток. Как впоследствии обманывала Россию, что будет соблюдать Минские соглашения, — заявил Вулин.

Он добавил, что НАТО врала и по поводу Югославии. Страны военного блока называли сербов преступниками, которые проводят геноцид на территории Косово и Метохии. Вулин назвал бомбардировки НАТО последним большим и безнаказанным преступлением ХХ века.

Правда в том, что НАТО хотела уничтожить Сербию, а уничтожила международное право. Сербия выжила, но международное право — нет. Джин был выпущен из бутылки. Изменения границ больше никто никогда не сможет остановить, — уверен он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад любую ситуацию трактует так, как ему выгодно. Глава государства сравнил отношение западных политиков к ситуациям в Югославии в 1999 году и на Украине после 2014 года.