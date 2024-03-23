Путин указал на двойные стандарты Запада Путин: Запад любую ситуацию трактует в выгодном для себя свете

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Запад любую ситуацию трактует так, как ему выгодно, заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова, фрагмент которого вышел в эфир в субботу. Поясняя свое утверждение, Путин сравнил отношение западных политиков к ситуациям в Югославии в 1999 году и на Украине после 2014 года.

Наши западные контрагенты, они ведь всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу <...> Когда происходили события у нас в 2014 году в Крыму, указывал на то, что НАТО и часть государств НАТО, ну так, почти все практически, приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета безопасности ООН, — заметил Путин.

Глава государства до этого прокомментировал заявления журналистов из США, утверждающих, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе. Он подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности и является вбросом, выгодным США. По словам Путина, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к переговорам в выгодном для себя положении.

Ранее теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший вечером 22 марта, осудили правительства десятков стран. Так, администрация США назвала кадры из ТРЦ ужасающими и выразила соболезнования семьям погибших в результате атаки. МИД Испании сообщил, что в стране потрясены новостями, поступающими из России. МИД Кипра заявил, что в стране шокированы трагическими известиями о террористическом нападении в Москве.