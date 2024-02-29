Путин заявил об отсутствии у РФ планов размещать ядерное оружие в космосе

Фото: МО РФ

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Сообщения о планах России разместить ядерное оружие в космосе не соответствуют действительности и являются вбросом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. По его словам, в адрес России звучат голословные обвинения, которые направлены на принуждение Москвы к переговорам, выгодным правительству США.

Звучат голословные обвинения в адрес России, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, это вбросы, — заявил президент.

Информационное агентство Bloomberg ранее сообщило, что Россия планирует запустить ядерное оружие в космос в течение 2024 года, о чем командование армии США предупредило своих союзников. Предполагается, что оно нужно для выведения из строя коммуникационных спутников, находящихся на околоземной орбите. При этом в Вашингтоне выразили сомнение, что Москва планирует использовать это оружие. В России эти заявления неоднократно опровергали.

Президент России выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе, расположенном в Москве. Темы его выступления не раскрываются, однако предполагается, что он затронет вопросы внутренней и внешней политики, в том числе и связанные со специальной военной операцией.