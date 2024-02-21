В США рассказали, когда Россия может запустить ядерное оружие в космос Bloomberg: Россия может запустить ядерное оружие в космос в 2024 году

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Командование армии США предупредило союзников о возможном запуске российского ядерного оружия в космос в течение 2024 года, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, пока в Вашингтоне сомневаются, что Москва применит такое оружие для выведения космических спутников из строя. Однако США опасаются возможной аварии, которая приведет к случайному ядерному взрыву.

США сообщили союзникам, что Россия может запустить ядерное оружие или макет боеголовки в космос уже в этом году, — рассказали источники Bloomberg.

Предполагается, что в случае детонации ядерной бомбы может пострадать коммуникация — около трети спутников, находящихся на околоземной орбите, будут выведены из строя или станут работать со сбоями. По данным управления ООН по вопросам космического пространства, в настоящее время на орбите Земли находятся около 7,8 тысячи действующих спутников.

Однако Россия категорически отвергает любые слухи, связанные с размещением ядерного оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин отмечает, что Москва всегда выступала против того, чтобы ядерные снаряды размещались в космическом пространстве. Эта позиция остается неизменной. Министр обороны РФ Сергей Шойгу же отмечает, что правительство США знает об отсутствии таких планов.