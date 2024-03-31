Пехоту ВСУ накрыли артиллерийским огнем на Северском направлении Минобороны РФ: артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ ударили по украинским пехотинцам на Северском направлении, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, огонь велся из 152-миллиметровых гаубиц Д-20.

Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на Северском направлении в зоне проведения СВО, — говорится в сообщении.

Выполняя задачи по огневой поддержке, артиллеристы дают возможность штурмовым группам зачищать опорные пункты, добавили в Минобороны. Помогают им в ведении обстрелов операторы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что на правом берегу Днепра в Херсонской области расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Кроме этого, был нанесен удар по замаскированным огневым позициям противника, констатировали в ведомстве.

До этого отмечалось, что российские военные двумя ракетами «Искандер» уничтожили район восстановления боеспособности подразделений ВСУ, расположенный в лесах Харьковской области. Объект был обнаружен благодаря разведке беспилотниками.