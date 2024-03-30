Появились кадры удара «Искандерами» по объекту ВСУ в Харьковской области

Фото: МО РФ

Российские военные двумя ракетами «Искандер» уничтожили район восстановления боеспособности подразделений ВСУ, расположенный в лесах Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что объект был обнаружен благодаря разведке беспилотниками.

Место дислокации личного состава и военной техники украинских националистов в лесном массиве на территории Харьковской области было выявлено расчетом беспилотного летательного аппарата группировки войск «Запад» в ходе ведения разведки, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об объекте 32-й механизированной бригады ВСУ. После его обнаружения координаты были переданы на пункт управления, а вслед за этим незамедлительно был нанесен ракетный удар.

Ранее стало известно, что ВС России в период с 23 по 30 марта нанесли 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре, обеспечивающей украинскую армию. Уточняется, что для этого использовались ракеты «Циркон» и «Кинжал», а также другие вооружения морского, воздушного и наземного базирования.

Как утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ВС РФ также нанесли удар по Мартыновскому аэродрому, в результате которого западной технике был нанесен сильнейший урон. Минобороны России эту информацию пока не прокомментировало.