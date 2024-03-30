«Дым до сих пор идет»: подпольщик сообщил об ударе по аэродрому ВСУ Подпольщик в Николаеве сообщил об ударе ВС России по Мартыновскому аэродрому

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому. По его словам, сильнейший урон получила западная военная техника. Также он добавил, что была атакована военная часть ВСУ в Николаевской области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолет, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело. Точных данный о повреждении самолета нет, но после удара его не слышно, дым до сих пор идет с аэродрома, — сообщил Лебедев.

По словам подпольщика, три удара были нанесены по военной части в районе Бугских высот. Он добавил, что «суровый темный дым» поднимается в трех местах.

Ранее британские СМИ сообщали, что украинская армия из-за участившихся обстрелов со стороны ВС России усилила закупку муляжей оружия, чтобы российские военные наносили удары по ложным целям. Искусственные цели производят на «секретных складах» на Западе Украины.