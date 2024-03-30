На Украине вырос спрос на макеты оружия Guardian: Киев начал поставлять на фронт больше макетов оружия

Фото: МО Украины

Украинская армия из-за участившихся обстрелов со стороны Вооруженных Сил России усилила закупку муляжей оружия, чтобы российские военные наносили удары по ложным целям, сообщает британская газета The Guardian. Искусственные цели производят на «секретных складах» на Западе Украины. Производство макетов серийное, уточняет издание.

Спрос на поддельное оружие резко вырос, так как украинские войска на линии фронта сталкиваются с усилением российских ударов и сокращением поставок, — говорится в публикации.

Одна из фирм-изготовителей макетов создала более 200 единиц ПТУР «Стугна» и два псевдо-орудия Д-20, которые уже поступили на фронт. Стоимость одной искусственной ракетной установки составляет около тысячи гривен, уточняют британские журналисты. Компании также намерены поставлять макеты ЗРК Patriot, стоимость одной единицы которого варьируется в пределах $10 тысяч.

Ранее экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что украинские военные находятся в состоянии отчаяния на фоне дисбаланса ресурсов в пользу России, что отражается на успехах российских подразделений в зоне конфликта. У Киева, по его словам, не остается выбора, кроме как перейти в стратегическую оборону.