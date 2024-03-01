ВСУ признали отчаянное положение из-за нехватки оружия Полковник Селезнев: ВСУ отчаялись из-за нехватки западного вооружения

Фото: МО Украины

Украинские военные находятся в состоянии отчаяния на фоне дисбаланса ресурсов в пользу России, что отражается на успехах российских подразделений в зоне спецоперации, заявил бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей». У Киева, по его словам, не остается выбора, кроме как перейти в стратегическую оборону.

Да, сейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов, — признал Селезнев.

Однако даже для успешной оборонительной стратегии ВСУ нужны ресурсы, считает экс-глава пресс-службы. На данный момент это соотношение не на стороне украинских военных, подчеркнул полковник.

Ранее начальник штаба бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Богдан Кротевич сообщил, что Киеву необходима ротация бойцов на передовой для возможности обороны городов. Под угрозой потери могут оказаться, в частности, Харьков и Киев, добавил майор.

До этого немецкий политик от партии «Левые» Грегор Гизи объявил, что Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ. Если Москва откажется, то помощь с вооружением следует продолжить, предложил он.