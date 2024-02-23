Названо условие, без которого ВСУ не смогут защищать города Майор бригады «Азов» Кротевич: ВСУ не смогут оборонять города без ротации бойцов

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходима ротация бойцов на передовой для возможности обороны городов, сообщил начальник штаба бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Богдан Кротевич в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук на ее YouTube-канале. Под угрозой потери могут оказаться, в частности, Харьков и Киев, добавил майор.

Если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на линии фронта, то у нас точно не будет войск, чтобы оборонять Харьков, Киев и так далее, — уточнил военный.

Ранее американский военный эксперт Марк Слебода рассказал, что российские системы радиоэлектронной борьбы глушат FPV-дроны украинской армии. По этой причине они не могут стать полноценной заменой артиллерии, добавил он. У них нет дальности, которой обладает дальнобойное вооружение, нет соответствующей мощной начинки и проникающей способности, констатировал специалист.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что самым опасным противокорабельным оружием ВСУ являются не морские дроны, а британо-французская крылатая ракета Storm Shadow. Любому надводному судну, даже хорошо защищенному, по его мнению, хватит одного попадания снаряда для уничтожения.