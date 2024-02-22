В США раскрыли, что случилось с дронами ВСУ на фронте Американский эксперт Слебода: российские РЭБ глушат дроны ВСУ на фронте

Фото: МО РФ

Российские системы радиоэлектронной борьбы глушат FPV-дроны украинской армии, заявил американский военный эксперт Марк Слебода. По его словам, по этой причине они не могут стать полноценной заменой артиллерии.

Украинцы говорят, что могут выполнять те же задачи FPV-дронами. <…> Ладно, все виды дронов стали важнейшей частью этого конфликта — разведывательные, ударные и так далее. <…> Но они не смогут заменить артиллерию. У них нет дальности, которой обладает артиллерия, нет соответствующей мощной начинки и проникающей способности, они сильно уязвимы из-за господства российских систем радиоэлектронной борьбы, — отметил специалист.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что самым опасным противокорабельным оружием ВСУ являются не морские дроны, а британо-французская крылатая ракета Storm Shadow. Он не исключил, что любому надводному судну, даже хорошо защищенному, хватит одного попадания Storm Shadow для уничтожения.

По его словам, Storm Shadow сбиваются существующими средствами ПВО, однако последствия пропущенного удара для кораблей могут быть фатальными. Чаще всего ВСУ запускают Storm Shadow по две — одну за одной, предупредил эксперт.