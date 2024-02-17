«Не дроны»: названо самое опасное для российских кораблей оружие ВСУ Военэксперт Матвийчук: опаснейшее противокорабельное оружие ВСУ — Storm Shadow

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что самым опасным противокорабельным оружием ВСУ являются не морские дроны, а британо-французская крылатая ракета Storm Shadow. Он не исключил, что любому надводному судну, даже хорошо защищенному, хватит одного попадания Storm Shadow для уничтожения.

Мы все с упоением говорим про морские надводные дроны ВСУ. Но они не так опасны, их просто нужно вовремя заметить, и все. Самое опасное противокорабельное оружие у ВСУ — британо-французская крылатая ракета Storm Shadow. Это тяжелая, опасная ракета, не оставляющая шансов даже крупному надводному кораблю, развивает скорость около 1000 км/ч, — сказал Матвийчук.

По его словам, Storm Shadow сбиваются существующими средствами ПВО, однако последствия пропущенного удара для кораблей могут быть фатальными. Чаще всего ВСУ запускают Storm Shadow по две — одну за одной, предупредил эксперт.

Да, Storm Shadow сбивается, но если ПВО группировки кораблей перегружена иными типами целей, в том числе БПЛА, если несколько ракет, например две, идут одна за одной, то атаку очень трудно отбить. Даже крупные надводные корабли могут выйти из строя от одного попадания, особенно при поражении ходовой части, мест хранения боеприпасов, — подытожил Матвийчук.

Упомянутые ракеты Украине поставляет, например, Франция. 6 февраля ее премьер-министр Габриэль Атталь заявил о намерении расширить программу военной поддержки Киева. Также стало известно о подготовке сделки Великобритании и Германии, которая должна позволить Лондону отправить для ВСУ больше собственных Storm Shadow.