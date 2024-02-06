Франция пообещала Украине вооружения последнего поколения Премьер Франции заявил о планах нарастить поставки оружия на Украину

Фото: U.S. Army/Kyle Larsen

Гаубицы Caesar

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении расширить программу военной поддержки Украины, передает РИА Новости. По его словам, речь идет не только о размере финансовой помощи, но и о типах поставляемых Киеву вооружений. Он отметил, что сейчас Париж поставляет Киеву вооружения последнего поколения, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow, гаубицы Caesar, колесные танки AMX-10 RC и бомбы AASM.

Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать, — заявил Атталь.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах заявил о найденном у боевиков мексиканских картелей и представителей группировок на Ближнем Востоке оружии, поставляемом западными странами на Украину. По его словам, в связи с этим Запад решил усилить проверки коррупционных схем на Украине, связанных с поставками вооружений.

В январе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Он подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.