Поставленное Украине оружие нашли у мексиканских картелей и ХАМАС

Оружие, поставляемое западными странами на Украину, уже было обнаружено у боевиков мексиканских картелей и представителей группировок на Ближнем Востоке, что повысило недоверие к Киеву, сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Теперь Запад усилил проверки коррупционных схем на Украине, связанных с поставками вооружений.

Оружие, поставляемое в ВСУ, уже всплывало у мексиканских картелей и ХАМАС, — цитирует агентство собеседника.

Ранее главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не приняли решение по военной помощи Украине или по перспективам увеличения объема Европейского фонда мира. В следующий раз этот вопрос обсудят 19 февраля.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Он подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.

Также представитель Белого дома указывал, что ближайшие два месяца будут иметь критическое значение для Украины. Таким образом Кирби прокомментировал перспективы выделения Вашингтоном дополнительного финансирования на оказание помощи Киеву. Он отметил, что украинским военным приходится делать «трудный выбор» в отношении оружия, которое они намерены применить, поскольку неизвестно, когда будет следующая поставка.