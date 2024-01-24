Великобритания предложила ФРГ решить проблему поставок Taurus на Украину Handelsblatt: Британия хочет купить у ФРГ Taurus и отправить ВСУ Storm Shadow

Фото: CC BY-SA 3.0/wikipedia/commons

Великобритания предложила Германии приобрести у нее ракеты Taurus и таким образом положить конец дискуссиям о поставках этого вида вооружения на Украину, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По данным издания, такая сделка позволит Лондону отправить Киеву больше собственных ракет Storm Shadow. Официального подтверждения этой информации нет.

Как пишет Handelsblatt, английское предложение поступило несколько недель назад, ведомство канцлера Германии Олафа Шольца занимается его изучением. СМИ отмечает, что данная сделка позволит Берлину решить актуальную проблему, поскольку споры вокруг поставок Taurus ведутся уже несколько месяцев как в правящей коалиции, так и среди стран, поддерживающих Украину.

Издание уточняет, что Шольц не спешит отправлять ракеты Киеву. По имеющимся сведениям, он опасается, что этим оружием могут быть атакованы цели на российской территории.

В начале января глава оппозиционного немецкого Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал передать ракеты Taurus Украине, чтобы «не дать» победить России. Политик выразил убеждение, что Германии и Евросоюзу грозит реальная проблема безопасности, если Россия одержит верх в конфликте, а США начнут отходить от решения международных кризисов.

При этом большинство депутатов бундестага ФРГ выступили против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus в рамках военной помощи, которые способны преодолевать расстояние до 500 километров. В случае начала поставок подобного оружия Украина получала бы возможность наносить удары вглубь территории РФ.