ВС России нанесли более полусотни ударов «Цирконами» и «Кинжалами» по ВСУ Минобороны: ВС России нанесли 57 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесли 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре, обеспечивающей украинскую армию, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, атаки также осуществлялись с применением беспилотных летальных аппаратов.

С 23 по 30 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ударами был нанесен урон предприятиям военно-промышленного комплекса, центрам принятия решений, цехам производства катеров и базам горючего. Кроме того, в список попали пункты временной дислокации иностранных наемников. Все цели атак были плотностью достигнуты, украинские военные предприятия повреждены, говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.