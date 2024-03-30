Гаубицы Д-30 поразили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

Фото: Минобороны РФ

На правом берегу Днепра в Херсонской области расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В министерстве также добавили, что был нанесен удар по замаскированным огневым позициям противника.

В военном ведомстве отметили, что расчеты буксируемых гаубиц Д-30 выполняют боевые задачи по уничтожению техники и личного состава ВСУ, включая лодки и катера на правом берегу Днепра в Херсонской области. Огонь ведется на дальность свыше 15 км, а скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма, — уточнила пресс-служба министерства.

«Самой горячей точкой» в украинском конфликте на данный момент является город Сумы, заявил на днях полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, Харьковское и Херсонское направления стали основными для российских сил. Как указал эксперт, ВС РФ пытаются выйти к Харькову через Купянское направление, которое также становится основным для этой задачи. Кроме того, армия России демонстрирует большие успехи на Херсонском направлении, отметил Матвийчук.