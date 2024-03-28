Названа «самая горячая точка» на Украине: новости СВО на вечер 28 марта

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Самой горячей точкой» в украинском конфликте на данный момент является город Сумы, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, Харьковское и Херсонское направления стали основными для российских сил.

Как указал эксперт, российские силы пытаются выйти к Харькову через Купянское направление, которое также становится основным для этой задачи. Кроме того, армия России демонстрирует большие успехи на Херсонском направлении, отметил Матвийчук.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 28 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ подбили свежий Abrams, сколько еще осталось?

Российское Минобороны сообщило, что на Авдеевском направлении подбит еще один танк Abrams. Вместе с ним ликвидированы две гаубицы М777 ВСУ производства США. Противник потерял до 95 военнослужащих. Благодаря этому на данном участке фронта ВС РФ удалось улучшить положение по переднему краю.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что ВСУ используют «Абрамсы» по одному. Если Украина начнет более активно применять их на линии боевого соприкосновения, то рискует потерять все оставшиеся 25 машин за восемь-девять дней, уверен он. При этом он не исключает, что из 25 таких танков только 20 находятся в исправном состоянии.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Что за сбросы начали применять ВСУ на прифронтовой территории Запорожья?

О том, что украинские силы стали применять новые сбросы для дронов, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Речь, по его словам, о боеприпасах, которые снаряжены пирогелем, белым фосфором или их аналогами. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

«По сообщениям с мест, ВСУ недавно стали применять на прифронтовой территории Запорожья новые сбросы. Это уже не ВОГи или „лимонки“, а что-то гораздо коварнее. Военные говорят, что это боеприпасы, снаряженные либо пирогелем типа напалма, либо белым фосфором, или аналогами», — написал Коц.

Как подчеркнул военкор, эти сбросы не тушатся водой, порошковыми огнетушителями или пенными составами. Боеприпасы горят, пока имеется доступ к кислороду. По словам Коца, большое число раненых поступает в медсанчасти не с осколочными травмами, а с тяжелыми ожогами.

Раскрыта тактика ВСУ под Часовым Яром

ВСУ перебрасывают войска под Часов Яр для стабилизации ситуации на Донецком направлении, сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, силы перебрасываются с тыловых зон, также задействуются резервы командования сухопутных войск.

Отмечается, что из-за этого значительно вырос трафик военных колонн через Константиновку и Дружковку, которые идут практически круглосуточно. При этом колонны ВСУ двигаются и в обратном направлении, перевозя разбитую технику и погибших солдат.

Фото: МО Украины

Сырскому предрекли судьбу «хуже, чем у Залужного»

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за неудач на фронте ждет «судьба хуже, чем у Залужного», считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, он не смог добиться каких-либо значимых изменений в армии.

«Сырский — выходец из России, и припомнить ему могут все неудачи. Но главное, что потери на фронте при нем значительно увеличились. Не зря его прозвали Мясником», — рассказал Дандыкин.

Эксперт напомнил, что после смены руководства ВСУ украинская армия постоянно терпит поражение на фронте. Проект Киева по вторжению на территорию России также закончился крахом, отметил он.

Какой план готовит Запад по вооружению Киева?

Ряд стран обсуждают перспективы мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, мир возможен «в любое время», если Россия выведет войска. Он также обвинил Москву в срыве переговоров в начале боевых действий.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе по отношению к украинскому конфликту доминирует подход о войне «до последнего украинца». По его словам, сути происходящего это не меняет.

«Это не меняет доминирующий в Европе подход о необходимости провоцирования Украины на то, чтобы воевать до последнего украинца. <...> Сути происходящего не меняет, Германия и так уже изрядно вовлечена в конфликт», — заявил представитель Кремля.

Тем временем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представит к апрелю план по совместным закупкам европейскими странами оружия для поставки на Украину. Также он намерен «активизировать усилия» по дальнейшему согласованию пакета помощи в размере €500 млн для Киева.

Читайте также:

ВСУ обстреляли российский регион

Командующему взятием Авдеевки генералу вручили медаль

Часть Шебекино осталась без света после обстрела ВСУ