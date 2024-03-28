Стало известно, когда у армии Украины закончатся танки Abrams Военный эксперт Матвийчук: Украина может потерять все Abrams за неделю

Фото: МО Украины

Если Украина начнет более активно применять американские основные боевые танки Abrams на линии боевого соприкосновения, то рискует потерять все оставшиеся 25 машин за восемь-девять дней, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключил, что сейчас ВСУ используют «Абрамсы» по одному.

Если Украина начнет массово применять танки Abrams, а не как сейчас — точечно, откуда-то из засад или по одному, оставшихся 20–25 боевых машин хватит максимум на неделю. Максимум дней на девять. Обычно при активных боевых действиях на определенных участках потери могут составить две-три машины в сутки, — считает Матвийчук.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения американского танка Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, технику на Авдеевском направлении подбили военнослужащие гвардейской бригады спецназначения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Накануне военный аналитик Борис Рожин опубликовал фотографию подорванного на мине танка Leopard 2A5 шведской модификации. По его словам, российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать. Очередная бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении, уточнил он.

Такая тенденция не касается других переданных Украине бронемашин, заметил он. По его словам, некоторый интерес у бойцов в зоне СВО сохраняется к танкам M1 Abrams и британским Challenger 2, которые не так часто встречаются на полях сражений.