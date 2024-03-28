Стало известно о применении ВСУ новых сбросов для дронов в зоне СВО Военкор Коц: ВСУ начали применять новые сбросы для дронов в Запорожье

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начали применять новые сбросы для дронов на прифронтовой территории Запорожья в зоне специальной военной операции России, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, речь идет о боеприпасах, которые снаряжены пирогелем, белым фосфором или их аналогами. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По сообщениям с мест, ВСУ недавно стали применять на прифронтовой территории Запорожья новые сбросы. Это уже не ВОГи или «лимонки», а что-то гораздо коварнее. Военные говорят, что это боеприпасы, снаряженные либо пирогелем, типа напалма, либо белым фосфором, или аналогами, — написал Коц.

Как подчеркнул военкор, эти сбросы не тушатся водой, порошковыми огнетушителями или пенными составами. Боеприпасы горят, пока имеется доступ к кислороду. По словам Коца, большое число раненых поступают медсанчасти не с осколочными травмами, а с тяжелыми ожогами.

Ранее во время выборов президента России украинские военные сбросили с беспилотника фосфорный снаряд на избирательный участок в запорожском селе Благовещенка. Боеприпас упал примерно в пяти-шести метрах от здания Дома культуры. Пострадавших удалось избежать.