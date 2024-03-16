ВСУ сбросили снаряд с дрона на избирательный участок в Запорожской области

Фото: МО Украины

Украинские военные сбросили снаряд с беспилотного летательного аппарата на избирательный участок в запорожском селе Благовещенка, сообщила ТАСС председатель участковой избирательной комиссии № 511 Наталья Рябенькая. Отмечается, что никто не пострадал. В избиркоме уточнили, что атака случилась примерно в 07:00, когда все было закрыто.

Было очень громко, сбросили взрывное устройство с беспилотного аппарата буквально в 5–6 м от здания Дома культуры, где находится наш участок. Как сказали военные, это какой-то фосфорный снаряд. Пострадавших нет, здание тоже не повреждено, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали сельхозпредприятие в поселке Поляна Масловопристанского поселения в Шебекино, пострадавших нет, повреждены кровля и вентиляция одного из корпусов. По его словам, украинские военные сбросили взрывчатку с беспилотника.

До этого Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории Запорожской атомной электростанции. Представители станции уточнили, что если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальные.