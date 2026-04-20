Онколог ответила, какие изменения на теле указывают на развитие меланомы

Зуд или боль в области родинки могут указывать на развитие меланомы, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, также об опасном процессе сигнализируют появление корки, выпадение волос и изменение текстуры кожи вокруг образования. Она отметила, что при обнаружении хотя бы одного из этих симптомов важно немедленно обратиться к дерматологу для проведения диагностики.

Существуют симптомы, которые могут указывать на развитие меланомы. К ним относятся: зуд или боль самой родинки, образование корки на ее поверхности, выпадение волос, которые ранее росли на ней, появление дочерних образований и изменение текстуры кожи вокруг. Если вы заметили у себя хотя бы один из этих признаков, необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу. Только специалист сможет провести диагностику и исключить или подтвердить диагноз, — сказала Пурцхванидзе.

