Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 06:30

Онколог ответила, какие изменения на теле указывают на развитие меланомы

Онколог Пурцхванидзе: зуд в области родинки указывает на развитие меланомы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Зуд или боль в области родинки могут указывать на развитие меланомы, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, также об опасном процессе сигнализируют появление корки, выпадение волос и изменение текстуры кожи вокруг образования. Она отметила, что при обнаружении хотя бы одного из этих симптомов важно немедленно обратиться к дерматологу для проведения диагностики.

Существуют симптомы, которые могут указывать на развитие меланомы. К ним относятся: зуд или боль самой родинки, образование корки на ее поверхности, выпадение волос, которые ранее росли на ней, появление дочерних образований и изменение текстуры кожи вокруг. Если вы заметили у себя хотя бы один из этих признаков, необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу. Только специалист сможет провести диагностику и исключить или подтвердить диагноз, — сказала Пурцхванидзе.

Ранее онколог Алсу Мухаметдинова заявила, что родители могут передавать детям специфические генетические мутации, увеличивающие риск онкологических заболеваний. По словам врача, зачастую наследуются рак груди, желудка, кишечника и эндометрия.

Здоровье
врачи
онкологи
болезни
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.