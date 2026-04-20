20 апреля 2026 в 07:00

В Словакии предположили, что случится с Фицо в случае его поездки в Киев

Вице-спикер парламента Словакии Гашпар: Фицо небезопасно совершать визит в Киев

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: kremlin.ru/Артём Геодакян/ТАСС
В случае возможной поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев существует реальный риск покушения на него, заявил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар в интервью РИА Новости. Поводом для обсуждения визита послужило приглашение, которое глава правительства получил от офиса украинского президента Владимира Зеленского 27 февраля.

По словам Гашпара, Фицо отреагировал на приглашение критически и дал понять, что не планирует поездку, поскольку она была бы для него неприемлема политически и с точки зрения безопасности. Премьер также критиковал Зеленского за политическое давление, связанное с нефтью и энергетикой.

Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь, — отметил Гашпар.

Кроме того, вице-спикер обратил внимание на недавние заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он знает его адрес. Это может восприниматься как угроза.

Ранее сообщалось, что Фицо может прилететь в Москву на День Победы тремя способами. Один из маршрутов проходит через Венгрию и Румынию, а далее — над Черным морем.

