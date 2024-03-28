Стало известно, когда ЕС представит план закупок оружия для Киева Politico: Боррель представит план по поставкам вооружений для Украины к апрелю

Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представит к апрелю план по совместным закупкам европейскими странами оружия для поставки на Украину, пишет Politico. При этом глава европейской дипломатии намерен «активизировать усилия» по дальнейшему согласованию пакета помощи в размере €500 млн для Украины.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, как ожидается, представит предложение о совместных инициативах по закупкам [летального и нелетального оружия] к апрелю 2024 года, — пишет издание.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на чешских чиновников сообщила, что некоторые союзники России передают Чехии снаряды для поставок на Украину. При этом источники газеты не раскрыли, о каких именно государствах идет речь.

Отмечалось, что пока США колеблются в вопросе финансирования Украины, Чехия обращается к контактам времен холодной войны для поставки боеприпасов, в которых Украина нуждается больше всего. Прага заключила сделку о передаче вооружения Киеву с небольшим постсоветским государством с населением в 10 млн человек. До конца 2024 года Украине планируют передать 300 тысяч снарядов советского образца и порядка 500 тысяч снарядов западного производства.