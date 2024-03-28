Военный эксперт рассказал, что стало с ВСУ после ухода Залужного Военэксперт Дандыкин: ВСУ терпят поражение на фронте с приходом Сырского

Фото: МО Украины

После того как главнокомандующим ВСУ назначали Александра Сырского, украинская армия постоянно терпит поражение на фронте, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, проект Киева по вторжению войск на территорию России также закончился крахом.

Их проект по вторжению на нашу территорию кончился крахом. Наши войска положили в Белгороде бригаду ВСУ, которую туда перебросили. Мы же за это время отодвинули солдат Украины от Авдеевки еще дальше. То есть стабилизировать ситуацию на фронте с помощью привлечения дополнительных резервов Сырский не смог. Учитывая повестку, думаю, российская армия похвастается новыми успехами в ближайшее время, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что сейчас на Украине еще острее стоит вопрос о мобилизации. По его мнению, вскоре Верховная рада примет решение о понижении призывного возраста из-за нехватки людей на фронте.

Сейчас в Раде хотят принять новый закон о мобилизации, чтобы понизить возраст призывников с 25 лет до 18. Сырский заявил, что ему требуется больше людей, потому что на фронте украинские солдаты не справляются. Думаю, закон этот в итоге примут. На Украине и так происходит всеобщая мобилизация, это ни для кого не секрет, просто им нужно узаконить это решение. Огромные потери их не волнуют, — добавил Дандыкин.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ также предполагает очередное продление режима военного положения в стране. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала предлагаемые изменения правил мобилизации «планом по ликвидации нации» и пообещала «очистить» проект закона от всякого насилия по отношению к украинцам.