Еще один Abrams уничтожили в зоне СВО Минобороны: российские военные уничтожили Abrams на Авдеевском направлении

Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали две гаубицы М777 ВСУ производства США.

Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что военнослужащие ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское в ДНР.

Кроме того, на Купянском направлении в результате действий российских военных ВСУ потеряли танк, три БМП, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Вместе с тем противник лишился до 30 военнослужащих.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВСУ могут потерять все оставшиеся 25 танков Abrams за восемь – девять дней, если начнут более активно применять эти боевые машины на линии соприкосновения. Он не исключил, что сейчас ВСУ используют «Абрамсы» по одному.