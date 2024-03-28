«Самая горячая точка»: полковник перечислил основные направления в зоне СВО Полковник Матвийчук: Харьковское направление стало основным для ВС РФ

Фото: МО РФ

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что основными направлениями для ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине стали Харьковское и Херсонское. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт подчеркнул, что «самой горячей точкой» на данный момент является город Сумы. Как он уточнил, сейчас российские войска стараются выйти к Харькову.

Самая горячая точка сейчас на Харьковском направлении — это город Сумы, где наносятся удары. Купянское направление становится основным для наших войск с выходом к Харькову и его захвату, — пояснил Матвийчук.

По словам эксперта, на Херсонском направлении российская армия демонстрирует большие успехи. Как уточнил полковник, ВСУ тем временем несут потери в технике и в личном составе. Он добавил, что на этом направлении ВС РФ выходят на переправу и форсирование.

На Херсонском направлении мы выходим на форсирование, переправку. Эти два направления, Харьковское и Херсонское, сейчас являются для нас основными, — заключил Матвийчук.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Вооруженные силы Украины теряют позиции на фронте из-за планирующих авиабомб, которые применяют российские силы. По его словам, от такого оружия невозможно спрятаться и украинские силы не могут ему противостоять.