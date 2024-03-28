Путин назвал задачу ВС РФ на Украине: новости СВО на утро 28 марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне СВО Россия защищает людей, живущих на ее исторических территориях. Глава государства объяснил, что после развала СССР российское государство предлагало выстроить совершенно новые отношения в сфере безопасности в Европе. Если бы страну тогда послушали, сейчас ситуация была бы совсем иной, подчеркнул он.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 27 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Что Путин сказал о «желании» РФ воевать с НАТО

Владимир Путин во время общения с военными летчиками в Тверской области назвал бредом утверждения о желании России воевать с НАТО. В ответ он предложил подсчитать, сколько разные страны в год тратят на вооружение. Россия ассигновала в 2022 году на эти цели 4% ВВП ($72 млрд), США — 3,5% ($811 млрд), отметил российский лидер.

Президент допустил, что этими разговорами о «российской угрозе» пытаются запугать население для того, чтобы выбить из него деньги на фоне просадки экономики и падения уровня жизни. Путин также подчеркнул, что изначально Альянс под разными предлогами устремился в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.

«Поэтому это полнaя чушь, возможность нaпaдения нa кaкие-то другие стрaны, нa Польшу, Прибaлтику, еще тaм чехов пугaют», — заявил российский лидер.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Он также ответил на вопрос летчиков, разрешат ли им поражать истребители F-16 на аэродромах НАТО, если они будут применяться в зоне СВО. Путин пояснил, что их появление, как и другой западной техники, ничего на поле боя не изменит. Истребители будут уничтожаться.

«Конечно, если они будут применяться с aэродромов третьих стрaн, они для нaс стaновятся легитимной целью, где бы они ни нaходились», — резюмировал российский президент.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

На брошенных позициях Вооруженных сил Украины в Новомихайловке были найдены военные билеты с отметками о прохождении двухмесячных подготовительных курсов в Великобритании, рассказал командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Белый. Он добавил, что на фронте полученные украинцами на Западе навыки никак не заметны.

Военнослужащий также объяснил, почему украинские военнослужащие в Новомихайловке вынуждены держать оборону до последнего. По словам Белого, им пригрозили расправой над родственниками. Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ используют западные кассетные боеприпасы, а также гранаты болгарского, польского и американского производства.

Помимо этого, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что инструктор Вооруженных сил Украины лишился головы из-за неисправной техники НАТО. По данным канала, офицер хотел показать военному, как пользоваться гранатометом, но оружие дало осечку, а затем выстрелило ему прямо в голову.

Фото: МО Украины

Где гремели взрывы на Украине

Звуки взрывов раздавались в Одесской области на юге Украины, сообщало издание «Страна». По данным украинских каналов, в Измаильском районе региона была замечена авиационная управляемая ракета.

Кроме того, взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, проинформировал мэр города Игорь Терехов. По его информации, под ударом оказался Киевский район.

Взрыв также прозвучал в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине, информировало издание «Общественное». Другие подробности не приводились. В области, как и в 12 регионах Украины, была объявлена воздушная тревога.

Как ВСУ атаковали РФ

На подлете к Белгороду и Белгородскому району российская система противовоздушной обороны сбила 16 воздушных целей Вооруженных сил Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет. В столице области выбиты 26 окон в 12 многоквартирных домах.

Он добавил, что есть повреждения в учреждениях здрaвоохрaнения — выбиты окнa в поликлиникaх № 7 и № 8, тaкже повреждены окнa в склaдском корпусе детской облaстной клинической больницы. Осколки снaрядов выбили окнa и посекли фaсaды в четырех учреждениях обрaзования, уточнил Гладков.

«Нa дaнный момент повреждения выявлены в восьми aвтомобилях, двa из которых сгорели полностью», — говорится в заявлении Гладкова.

Фото: t.me/vvgladkov

В поселке Дубовое после атаки ВСУ посечены окна в трех домах, повреждены кровля, забор и автомобиль, отметил глава области. По его информации, в селе Репном осколками посечены три машины. На местах работают оперативные службы.

Минобороны РФ уточнило, что атака на регион была совершена около 20:30 27 марта. ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».

Что известно о возможной гибели офицеров ВСУ

Российские силы во время ударов по центрам принятия решений могли ликвидировать высокопоставленных украинских офицеров, написал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS. Он считает, что подобные удары говорят о переходе конфликта на новый этап. При этом подобные атаки, считает он, будут продолжаться.

Как в Латвии оценили инициативу Макрона

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. По ее словам, в НАТО к этому не готовы.

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