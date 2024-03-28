Часть Шебекино осталась без света после обстрела ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Вячеслав Гладков

Шебекино в Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Часть снарядов ударила по окраине города, без света остались два микрорайона. Оперативные и аварийные службы устраняют последствия обстрела.

Часть снарядов легла на окраине города, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты двух микрорайонов города, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из-за обстрела ВСУ обесточено село Попово-Лежачи Глушковского района и частично поселок Теткино. Также были повреждены газовая труба, пять домовладений и два автомобиля. Среди жителей никто не пострадал. Глава региона уточнил, что ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка.

До этого в Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали дроном поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Повреждения получил один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет. Очаг возгорания потушили своими силами до приезда оперативных служб.