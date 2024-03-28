«Мир возможен»: Шольц оценил шансы на переговоры по ситуации на Украине Шольц: часть стран на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине

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Олаф Шольц

В некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung. По его словам, мир возможен «в любое время», если Россия выведет войска. Он также обвинил РФ в срыве переговоров в начале боевых действий.

Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время, — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что ФРГ сделает все для поддержки Украины и недопущения эскалации конфликта. По словам канцлера, Берлин помогает Киеву оружием и боеприпасами больше, чем кто-либо в Европе.

Ранее сообщалось, что Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Источники отметили, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла. Кроме того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции «Украина. 2024 год» заявил, что Киев планирует предложить Москве документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира». Вместе с тем политик допустил, что Москва может не принять предложение Киева. Он также добавил, что для Украины важно, чтобы инициатива исходила именно от нее.