Песков оценил заявление Шольца об обсуждении мира на Украине Песков: слова Шольца о возможности мира на Украине не меняют курс Европы

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Дмитрий Песков

В Европе по отношению к украинскому конфликту доминирует подход о войне «до последнего украинца», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он оценил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что несколько европейских стран на уровне советников по безопасности обсуждают мир, сообщает ТАСС. По его словам, это ничего не меняет.

Это не меняет доминирующий в Европе подход о необходимости провоцирования Украины на то, чтобы воевать до последнего украинца. И всех их, конечно же, объединяет декларируемая политическая воля на то, чтобы поддерживать Украину в том объеме, в котором возможно до самого конца. Все эти нюансы мы самым тщательным образом отслеживаем, сути происходящего не меняет, Германия и так уже изрядно вовлечена в конфликт, — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что наиболее радикально настроен в вопросе конфликта на Украине президент Франции Эммануэль Макрон. Сам Песков ранее сказал, что Россия сейчас находится в состоянии войны. По его словам, боевые действия на Украине вышли за рамки специальной военной операции из-за вмешательства стран Запада.

Шольц заявил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине. По его словам, мир возможен «в любое время», если Россия выведет войска. Он также обвинил РФ в срыве переговоров в начале боевых действий. Политик подчеркнул, что ФРГ сделает все для поддержки Украины и недопущения эскалации конфликта. По словам канцлера, Берлин помогает Киеву оружием и боеприпасами больше, чем кто-либо в Европе.