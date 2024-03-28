Командующему взятием Авдеевки генералу вручили медаль Шойгу вручил медаль командующему взятием Авдеевки генералу Мордвичеву

Генерал-полковника Андрея Мордвичева, под командованием которого группировка войск «Центр» взяла под контроль Авдеевку в зоне спецоперации, наградили медалью «Золотая звезда», сообщило Минобороны России. Награду лично вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства назвал ее высшим званием и поблагодарил военачальника за образцовое выполнение боевых задач, а также пожелал ему дальнейших успехов в службе.

Вы его (звание. — NEWS.ru) заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверено, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, и страна оценила ваш ратный труд, — сказал Шойгу.

Ранее российские войска существенно улучшили положение на передовой на Авдеевском направлении. По данным Минобороны, минометная артиллерийская батарея гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Центр» упреждающим ударом сорвала попытку контратаки ВСУ. В течение нескольких часов российская армия накрывала украинские подразделения огнем из автоматических минометов 2Б9 «Василек».

На Украине опасаются, что ВС России могут совершить прорыв в зоне боевых действий после взятия Авдеевки. По информации хорватских СМИ, Киеву становится все сложнее поддерживать энтузиазм среди своих западных союзников. Журналисты уверены, что если на Западе узнают о разрушении оборонительных линий ВСУ, то начнут настаивать на переговорах.