В ЛНР раскрыли тактику ВСУ под Часовым Яром Марочко: ВСУ перебрасывают дополнительные силы под Часов Яр

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины перебрасывают войска под Часов Яр для стабилизации ситуации на Донецком направлении, сообщил в Telegram-канале подполковник Луганской Народной Республики в отставке военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, дополнительные силы перебрасываются с тыловых зон, также задействуются резервы командования сухопутных войск.

Для стабилизации ситуации на Донецком направлении в район населенного пункта Часов Яр украинское командование стягивает дополнительные силы. ВВТ и личный состав перебрасываются с тыловых зон, также задействуют личные резервы командования сухопутных войск, — написал Марочко.

Эксперт подчеркнул, что из-за переброски войск значительно вырос трафик военных колон через Константиновку и Дружковку, он идет почти круглосуточно. По словам Марочко, колонны ВСУ также двигаются в обратном направлении, перевозя разбитую технику и погибших солдат.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у Киева нет возможности для эффективных наступательных действий. По его словам, стагнация ВСУ заметна по всей линии фронта из-за дефицита ресурсов. Подоляк также заявил, что назначение Александра Литвиненко новым секретарем СНБО Украины связано с необходимостью усиления аналитической составляющей.